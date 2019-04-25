دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مستشار قانوني يوضح عقوبة نشر مقاطع مختلقة عبر وسائل التواصل

قال المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط، إن نشر مقاطع فيديو غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعد فعلًا مجرمًا ويعاقب مرتكبه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المحامي التمياط، لـ«عاجل» اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان ما يتم نشره من المقاطع خلال الحسابات بمواقع التواصل «غير حقيقي، وأنه من أجل جلب المشاهدات والمتابعين، فإنه يعد فعلا مجرمًا».

وأشار إلى أنه جاء في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأكد المستشار القانوني، أن تلك التصرفات تمس النظام العام بكل تأكيد، وكذلك الآداب العامة والقيم الدينية، مضيفًا أن «السوشيال ميديا لها إيجابيات وكذلك سلبيات، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم وضعه من أجل الحد من هذه السلبيات حتى يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه انتهاك هذا النظام».

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جاء تعليق المستشار القانوني، ردًا على اتجاه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال، في الفترة الماضية، خاصة المشاهير منهم، في عمل فيديوهات درامية بأنواع مختلفة لجذب المال واستعطاف المتابعين؛ ما أدى إلى تذمر المتابعين والمتفاعلين مع الفيديوهات المنشورة، والتي تضمنت مقاطع الادعاء بالضرب أو سرقة أموال أو تحذير العنصر النسائي، إضافة إلى سرد قصص ملفقة والكثير من الفيديوهات المماثلة.

يُذكر أن إمارة مكة المكرمة نفت اليوم الثلاثاء، صحة مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص والذي يزعم فيه تدخل أمير مكة الأمير خالد الفيصل في إلغاء حكم قضائي على سيدة عربية.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ما تردد في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تدخل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في حكم قضائي، بعد مناشدة سيدة عربية له في الحرم المكي، «مختلق» ولا أساس له من الصحة.

وزعم المقطع المصور أن امرأة عربية توسلت باكية لأمير مكة الأمير خالد الفيصل، بإلغاء حكم قضائي كان عليها، وأن الأمير استجاب بدوره وقرر إلغاء الحكم؛ لأنه كان جائرًا، على حد وصفه.