شاهد.. أسراب الجراد تغزو ينبع الصناعية ومطالب بسرعة التدخل للقضاء عليها

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انتشار أسراب من الجراد من صباح أمس الثلاثاء وحتى اليوم في مدينة ينبع الصناعية خصوصاً حي الفيصل.
وتفصيلاً، أظهر المقطع انتشار أسراب الجراد على مساحات داخل المدينة بسبب كثافة أعدادها، فيما طالب سكان الأحياء، الجهات المختصة بسرعة التدخل والقضاء على الجراد.
وداهمت أسراب الجراد بعض أحياء مدينة ينبع الصناعية، حيث غطت سماء حي الفيصل والطريق الرئيس الواصل إلى جدة والصناعات الخفيفة، ومن المتوقع أن يؤثر الجراد على المسطحات الخضراء في المدينة، حيث طالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع أسراب الجراد والقضاء عليها بالمبيدات الحشرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.