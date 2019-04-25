، الحصيني عن "الماطرة الجديدة": تبدأ غدًا وتشمل الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ترافقها الصواعق وحبات البرد والرياح وتستمر عدة أيام

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن حالةً جوية ماطرة تشهدها عدة مناطق في المملكة، وتمتد إلى الرياض، تبدأ يوم غد الجمعة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: حالة جوية ممطرة متوقعة إن شاء الله، تشمل أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، وحائل، ثم القصيم، فالرياض، ثم الشرقية) تمتد إلى: (الباحة، وعسير، وجازان)؛ خاصة المرتفعات الشمالية.. والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد.. البداية من الجمعة وتستمر عدة أيام.

وأضاف: "متوقع امتداد الأمطار إلى #الكويت، ومتوقع أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة؛ بما فيها جدة، وسواحل المدينة، وسواحل تبوك، وجازان موطن القوة، والسيول المتوقعة على عسير، وما بين حائل، والقصيم، وتربة الطائف، ومهد الذهب، وما جاورها، مع التنبيه من الصواعق وحبات البرد والرياح".