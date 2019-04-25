بالصور.. بلغازي تختتم استعداداتها لمعرض الفنون والتراث

اختتمت محافظة العيدابي استعداداتها لمعرض الفنون والتراث الذي يدشنه محافظ العيدابي مساء يوم اليوم الخميس بالمركز الحضاري، ويستمر لمدة 3 أيام.

وبينت المشرفة على المعرض، نورة الغزواني، أن الترتيبات أصبحت في مراحلها الأخيرة لاستقبال المحافظ وضيوف بلغازي في معرض الفنون والتراث الأول الذي يهدف للتعريف بالمحافظة وفنونها وتراثها، وإبراز مواهبها من خلال فريق أنامل بلغازي للفن التشكيلي.

وقالت نورة الغزواني، إن المعرض حظي بدعم من محافظة العيدابي والبلدية، وعدد من رجال الأعمال والمشائخ منذ انطلاق الفكرة وحتى اليوم، وداعية في الوقت نفسه الجميع لزيارة المعرض والاستمتاع بالفن التشكيلي والصور والمنتج.