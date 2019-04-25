بالصور.. أمير نجران بالنيابة يفتتح ملتقى «الانتماء واللحمة الوطنية»

رعى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة، الأربعاء، حفل افتتاح ملتقى الأمن الفكري «الانتماء واللحمة الوطنية»، الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بحضور الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بنجران.

وفور وصول الأمير تركي بن هذلول لمقر الحفل، اطلع على المنصة التوعوية، والمعرض التوجيهي المصاحب، واستمع لشرح عن جهود الرئاسة في مجال الأمن الفكري والوسائل المستخدمة والمنتجات التوعوية التي تقدمها الرئاسة في ذلك.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري، كلمة رحب فيها بالأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والرئيس العام للرئاسة، وأصحاب الفضيلة والسعادة الحضور، مبينًا أن من نعمة الله على هذه البلاد أن تم توحيد أرجائها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتعاقب أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حتى أصبح وطنًا واحدًا يشد بعضه بعضًا يسوده الأمن والسلام والعدل والإسلام.

وأوضح الأسمري أن البرنامج يصاحبه حزمة من البرامج التي تخدم المسار الاجتماعي والعلمي والتربوي والإصلاحي بالتعاون مع الجهات الرسمية بالمنطقة.

تلا ذلك عرض فيلم تعريفي عن أهداف الملتقى لغرس القيم والمفاهيم الوسطية، وما يشمله من برامج نوعية لتعزيز اللحمة الوطنية وترسيخها.

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بعد ذلك ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، قال فيها: إن حب الوطن غريزة وجبلة، لكنه يكون طاعة وقربة إذا كان الوطن وطن الإسلام ومأرز الإيمان ومهوى أفئدة الأنام، وهو الذي يقيم شرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنها المملكة العربية السعودية بلد الإسلام والرخاء والوحدة والعز والإباء".

وأضاف السند: نحن بأمسّ الحاجة إلى هذه المبادئ والقيم في تعزيز معنى الوفاء والانتماء واللحمة ووحدة الصف والالتفاف مع ولاة الأمر في موطن يضمّ الحرمين الشريفين، مستشهدًا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وأكد السند أن هذا الملتقى ينطلق ليعلن بوضوح أن هذا الوطن وطن متماسك متلاحم يشد بعضه بعضًا ويقف الشعب خلف قيادته سمعًا وطاعة بالمعروف، ويتفيؤون ظلال الأمن الوارف الذي لا نظير له على وجه المعمورة، مثمّنًا ما يقدمه رجال أمننا البواسل من ملاحم بطولية في صد عدوان كل خارج على وطننا وولاة أمره.

بعد ذلك، افتتح الأمير تركي بن هذلول فعاليات الملتقى، كما تم تكريم الجهات المشاركة وتقديم درع تذكاري لسموه.

الجدير بالذكر، أن الملتقى يتضمّن إقامة عدة فعاليات متنوعة تشمل المنصة التوعوية، والدورات التدريبية وورش العمل، والمصلى المتنقل، وبثّ الأفلام التوعوية، والمعارض والأجنحة الإعلامية والتوعوية، والجلسات الحوارية، والمحاضرات العلمية، والتي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والفردية في المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، وتستهدف جميع شرائح المجتمع.