بالصور.. أمير عسير يضع حجر الأساس ويدشّن عددًا من المشروعات بسجن أبها

أكّد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على أن تكون المملكة نموذجًا يُحتذى به في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير تركي بن طلال، الأربعاء، ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في سجن أبها، بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية، بحضور مساعد مدير عامّ السجون للتأهيل والإصلاح، اللواء مبارك السليس.

وقال الأمير تركي بن طلال: «ما نحن في صدده هذا اليوم، إلا لبنة من لبنات تحقيق هذا النموذج». مشيدًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية للسجون والنزلاء. مضيفًا: إننا لا نحتفل ببناء السجون بقدر ما نجعلها أماكن تليق بمن صدر بحقهم الأحكام الشرعية اتباعًا لنهج الإسلام والقيادة الرشيدة.

وفور وصول الأمير تركي بن طلال مقرّ الحفل، افتتح مبنى مديرية السجون بمنطقة عسير ومبنى الاستقبال والزوار، ومبنى التحكم والتوجيه.

وبُدئ الحفل الخطابيّ المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير سجون منطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنّام، كلمة رحب خلالها بسمو أمير المنطقة والحضور. موضحًا أن الحاجة والمصلحة العامة دعت إلى تطوير سجن أبها لتكتمل مسيرة العمل من أجل الوطن والمواطن. مشيرًا إلى أن الهدف المنشود من السجون، هو تحويلها إلى بيئة إصلاح ذات تأهيل، من خلال إعادة ابن الوطن الذي زلّت به الأقدام عن جادّة الطريق، ليعود ويكون لبنة صالحة في مجتمعه.

Advertisements

عقب ذلك، ألقى الأمين العامّ لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران، كلمة أكّد خلالها أن تدشين مشاريع السجون بالمنطقة، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة السجون بمنطقة عسير، حيث تعدّ هذه المشاريع الاقتصادية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني التي تسعى من خلاله المديرية العامة للسجون بعسير إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، لافتًا إلى الغرفة التجارية الصناعية بأبها سعت لعقد شراكة استراتيجية مع سجون المنطقة، لدفع عجلة الاستثمار من خلال المشاركة مع القطاعات الحكومية.

بعد ذلك، دشّن الأمير تركي بن طلال مبنى إدارة الإبعاد بسجون منطقة عسير، الذي تقدّر مساحته بـ10 آلاف متر مربع، وينقسم إلى 4 أجنحة للرجال وجناح واحد للنساء، ويستوعب 700 موقوف، بالإضافة إلى احتواء المبنى على عدد من المباني الإدارية والخدمية ومطبخ مركزي لتقديم الإعاشة للموقوفين، ومبنى خاصًا للشرطة العسكرية.

إثر ذلك، وضع الأمير تركي بن طلال حجر الأساس لمشروع إنشاء مصانع الاستثمار بسجن أبها العامّ، بالشراكة مع الغرفة التجارية بأبها والبالغ عددها 10 مصانع تقع على مساحة تقدر بـ2100 متر مربع، وتستوعب تشغيل 250 نزيلًا، التي تأتي إنفاذًا للأمر الوزاري الكريم بالاستثمار داخل السجون لتكون هذه المشاريع منطلقًا لهم بالإبداع وبابًا واسعًا من أبواب الرزق، كما وضع حجر الأساس لمشروع المقرّ الجديد لبرامج التأهيل والإصلاح بسجن أبها «إشراقة ثقة»، وذلك من خلال بناء أجنحة نموذجية إضافية تستوعب 750 نزيلًا وتحتوي على مهاجع للنزلاء ومرافق أخرى من مصلى ومكتبة عامة وصالة للجلوس وصالة للطعام وعيادة طبية، بالإضافة إلى تدشين سموه لمنصة «لبّيه» الإلكترونية.

عقب ذلك تفقّد الأمير تركي بن طلال عنابر النزلاء من الرجال والنساء، والتقى بعدد منهم، مستمعًا إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول الخدمات، كما اطلع سموه على كل أوجه الرعاية المقدمة لهم.

وفي نهاية الحفل، كرّم أمير منطقة عسير الجهات المشاركة والداعمة، كما تسلّم هديّة تذكارية من نزلاء ونزيلات سجن أبها.