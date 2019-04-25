سياسي / الرئيس الروسي يلتقي الزعيم الكوري الشمالي



فلاديفوستوك 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الواقعة أقصى الشرق الروسي.

و أعرب كيم عن أمله في تعزيز العلاقات مع روسيا، وأنه يرغب في مناقشة قضايا شبه الجزيرة الكورية مع بوتين.

وأبدى بوتين دعمه جهود الزعيم الكوري الشمالي لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن هذا أول لقاء يجمع بين بوتين وكيم، كما أن هذه هي أول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011 م .

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