لينك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نتابع خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث يعتبر المساعدات المقطوعة برنامج توفره المملكة العربية السعودية للفئات محدودي الدخل، وهو نوع من دعم الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 والذى كان له أثرًا سلبيًا على المواطنين مع ارتفاع ظروف المعيشية والسلع الاستهلاكية، لذلك دعمتهم ببرنامج المساعدات المقطوعة بنقد مادي وضعت شروط له نوضحها في هذا المقال، بجانب الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والفئات المستحقة الدعم.

شروط برنامج المساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروط برنامج المساعدة المقطوعة التى لابد من توفرها للمتقدمين على النحو التالي:

المواطنين السعوديين غير المشمولين في معاشات الضمان الاجتماعي.

لابد أن لا يقل سن المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن عمر 35 عاما.

عدم امتلاك أى سجلات تجارية للمتقدم.

يدعم البرنامج الأسرمحدودي الدخل.

تصرف المساعدات المقطوعة فترات محددة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر وسائل الاتصال والاستعلام التى وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي وطرق الاستعلام علي النحو التالي:

لابد من الاتصال على الرقم الخاص 8001222777. عليك إدخال رقم الهوية. المتابعة. اختيار الخدمة المطلوبة.

لينك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنكم الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنـــــــــــــــــا

كتابة رقم السجل المدني التابع للمستفيد.

كتابة رمز التحقق المتاح أمامك في المربع.

الضغط على عرض.

الفئات المستحقة مساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الفئات المستحقة مساعدة المقطوعة على النحو الآتي:

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حالات العجز المؤقت.

الأسر محدودة الدخل.

النساء المطلقات والأرامل والأيتام.

الأسر المتغيب عنها أب الأسرة أو هاجر عنها.

أسر السجناء.

ونواصل نشر كل مايخص الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن تواجه مشكلة يذكرها في التعليق على هذا الخبر ونعمل على مساعدته.