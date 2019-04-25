“السعودية”موعد صرف الرواتب في عام 1440-2019| تعرف على جدول صرف رواتب العاملين بالدولة في...

يتم إيداع المبالغ المالية، والخاصة برواتب العاملين بالمملكة، في حساباتهم الخاصة، طبقا لمواعيد تم تحديدها مسبقا، ضمن الأوامر الملكية الخاصة برواتب العاملين، والتي تهدف لتحديد المواعيد المحددة والتدقيق في نظام صرف الرواتب، في القطاع العام، ونعرض عليكم جدول صرف رواتب العام 1440-2019 لجميع عاملي القطاع العام بالمملكة، مع مراعاة مواعيد العطلات الرسمية للعمل.

“موعد صرف الرواتب في عام 2019

في الجدول التالي يتم عرض مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع العام بالمملكة، طوال العام الجاري 2019-1440، ويتابع العاملين التعرف على المواعيد الجديدة للصرف، رمضان 1440-أبريل 2019:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الأحد 21 جماد أول 1440 27 يناير 2019 الأربعاء 22 جماد ثاني 1440 27 فبراير 2019 الأربعاء 20 رجب 1440 27 مارس 2019 الأحد 23 شعبان 1440 28 أبريل 2019 الاثنين 22 رمضان 1440 27 مايو 2019 الخميس 24 شوال 1440 27 يونيو 2019 الأحد 25 ذو القعدة 1440 28 يوليو 2019 الثلاثاء 26 ذو الحجة 1440 27 أغسطس 2019 الخميس 27 محرم 1440 26 سبتمبر 2019 الأحد 28 صفر 1441 27 أكتوبر 2019 الأربعاء 30 ربيع أول 1441 27 نوفمبر 2019 الخميس 29 ربيع الأول 1441 26 ديسمبر 2019

تحديث: الموعد الأحدث لصرف رواتب العاملين بالقطاع العام، سيكون في أبريل 2019،23 شعبان 1440، كما هو مبيّن في الجدول السابق.