“السعودية”موعد صرف الرواتب في عام 1440-2019| تعرف على جدول صرف رواتب العاملين بالدولة في...

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يتم إيداع المبالغ المالية، والخاصة برواتب العاملين بالمملكة، في حساباتهم الخاصة، طبقا لمواعيد تم تحديدها مسبقا، ضمن الأوامر الملكية الخاصة برواتب العاملين، والتي تهدف لتحديد المواعيد المحددة والتدقيق في نظام صرف الرواتب، في القطاع العام، ونعرض عليكم جدول صرف رواتب العام 1440-2019 لجميع عاملي القطاع العام بالمملكة، مع مراعاة مواعيد العطلات الرسمية للعمل.
“موعد صرف الرواتب في عام 2019
في الجدول التالي يتم عرض مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع العام بالمملكة، طوال العام الجاري 2019-1440، ويتابع العاملين التعرف على المواعيد الجديدة للصرف، رمضان 1440-أبريل 2019:
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|الأحد
|21 جماد أول 1440
|27 يناير 2019
|الأربعاء
|22 جماد ثاني 1440
|27 فبراير 2019
|الأربعاء
|20 رجب 1440
|27 مارس 2019
|الأحد
|23 شعبان 1440
|28 أبريل 2019
|الاثنين
|22 رمضان 1440
|27 مايو 2019
|الخميس
|24 شوال 1440
|27 يونيو 2019
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440
|28 يوليو 2019
|الثلاثاء
|26 ذو الحجة 1440
|27 أغسطس 2019
|الخميس
|27 محرم 1440
|26 سبتمبر 2019
|الأحد
|28 صفر 1441
|27 أكتوبر 2019
|الأربعاء
|30 ربيع أول 1441
|27 نوفمبر 2019
|الخميس
|29 ربيع الأول 1441
|26 ديسمبر 2019
تحديث: الموعد الأحدث لصرف رواتب العاملين بالقطاع العام، سيكون في أبريل 2019،23 شعبان 1440، كما هو مبيّن في الجدول السابق.