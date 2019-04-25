‪ أمير الباحة يُشدّد على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، محافظ القرى خالد العبلان، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة القرى ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمعشوقة.

واطلع أمير الباحة -خلال اللقاء- على عدد من أنشطة وجهود المجلسين خلال الفترة الماضية، إضافةً للخطط المستقبلية، التي يأتي في مقدمتها تنفيذ مشاريع الطرق المعتمدة بالمحافظة وعدد من الخدمات البلدية.

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وشدّد أمير الباحة، على ضرورة وقوف الجميع على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها؛ وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافةً لنقل صوت المواطن للمسؤول لما يعود بالرقيّ للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية.

وفي الوقت ذاته، أكد على العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن عمل المجالس البلدية هو عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات.

وفي نهاية اللقاء، قدّم محافظ القرى ورؤساء وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة بالقرى ومجلس بلدي معشوقة، شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة، على اهتمامه الدائم بالخدمات البلدية المقدمة، مُتمنين توجيهاته السديدة لخدمة الوطن والمواطنين، كما تسلّم أمير الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة.