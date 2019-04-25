بالصور.. خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع 3 وزراء دفاع

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء، وزير الدفاع الروسيّ سيرجي شويجو.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص على الشراكات الاستراتيجية في مجال التعاون الدفاعيّ والأمنيّ، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع، محمد العايش، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو، وذلك على هامش مشاركة سموّه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

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وجرى -خلال اللقاء- بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس السياق، التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، وزير الدفاع السنغافوري الدكتور نيغ إينغ هين، وذلك على هامش مشاركة سموّه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصًا المتعلقة بالجانب العسكري.

والتقى أيضًا الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، النائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الاسلامية السيد إكرام الحق، وذلك على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى -خلال اللقاء- بحث التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزه والجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب.