سياسي / منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بالقرارات الدولية



رام الله 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

وحذر مجدلاني في تصريح له اليوم من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، كما حذر من تدهور الأوضاع ليس في الأراضي الفلسطينية فقط بل في منطقة الشرق الأوسط، في حال نفذت حكومة الاحتلال قرارًا بضم الكتل الاستيطانية وأجزاء من الضفة الغربية والأغوار لسيادتها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي إجراءات عملية وملموسة قبل فوات الأوان.

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03:13ت م

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