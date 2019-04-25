اقتصادي / الرئيس الأمريكي : محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام



واشنطن 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين في البيت الأبيض قائلاً :" نحن نحقق أداءً جيدًا بشأن التجارة وأداءً جيدًا مع الصين".

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في الثلاثين من أبريل الجاري في بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو المقبل في واشنطن.

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