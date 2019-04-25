«المعلمي» يؤكد روابط الصداقة بين المملكة إندونيسيا

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة السفير ديان ديجان، وذلك بمقر الوفد الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض تمثيل إندونيسيا في مجلس الأمن و دورها في إبراز القضايا الإسلامية في المجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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