شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يؤكد روابط الصداقة بين المملكة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، روابط الصداقة التي تجمع بين المملكة إندونيسيا، وسعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة السفير ديان ديجان، وذلك بمقر الوفد الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض تمثيل إندونيسيا في مجلس الأمن و دورها في إبراز القضايا الإسلامية في المجلس، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.