شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الماليزي مجالات التعاون العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «موسكو» (واس) التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو. التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع الماليزي السيد محمد سابو، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة, بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



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