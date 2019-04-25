شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني يشيد بخدمة المملكة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي بالقصر الرئاسي بإسلام آباد أمس رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجمهورية الباكستانية.

وفي بداية الاستقبال قدم الرئيس علوي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على حسن استقباله له أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله عامة والحجاج الباكستانيين خاصة.

ونوه رئيس الجمهورية الباكستانية بالتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيدا بخطى التطوير التي دخلتها المملكة وفقا لرؤية 2030. من جهته ثمن رئيس مجلس الشورى لرئيس باكستان حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها إلى الأفضل بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشددا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد سنجراني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقون له، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني.