شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية تتقن مهامها بـ«الكاسح 2» في ريسالبور والان نبدء بالتفاصيل
وأكد ركن عمليات كتيبة المهندسين من جانب القوات البرية الملكية السعودية المقدم الركن شافي بن فهيد السبيعي أن الوحدات السعودية نفذت جميع مهامها بكل دقه وإتقان، لافتا إلى أن هذه التمارين المشتركة تنفذ فيها العديد من السيناريوهات التي تتطلب حضورا ذهنيا وبدنيا عاليا لدى المشاركين.
وأكد المقدم الركن السبيعي أن مثل هذه التمارين يتم التخطيط لها مسبقا حتى يتم الاستفادة من التمرين بشكل عام في ظل تنوع مسارح العمليات، مما يتطلب احترافية عالية بالعمليات المشتركة والتخطيط الموحد بين القوات المنفذة لتطوير عمليات إزالة الألغام في الطرق المعبدة وغير المعبدة والمباني والطرق التي تسهم بشكل إيجابي في صقل وتطوير المهارات القتالية لدى المشاركين.
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