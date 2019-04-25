شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يدشن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بجدة والان نبدء بالتفاصيل

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الإسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للشركة المنفذة للمشروع، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.

وبحسب العرض فإن المشروع الذي ينفذ على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع، يحوي 3 ملاعب رياضية لكرة القدم وملعبين لكرة السلة، وواحدا لكرة الطائرة، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة، كما يضم مضمارين للمشي، وقد روعي في المشروع وسائل السلامة؛ إذ تم وضع حواجز للحماية، كما خصّص المشروع مساراً للمكفوفين (وأجهزة رياضية مجهزة) لأصحاب الهمم، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم.