شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و7 إصابات في حادث مروري على طريق العقير والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة في حادث وقع أمس على طريق العقير - الهفوف الذي يطلق عليه «طريق الموت».

ووجهت طوارئ صحة الأحساء جميع المستشفيات بالمحافظة برفع درجة الاستعداد؛ لاستقبال مصابي الحادث.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني، أن غرفة العمليات في صحة الأحساء تلقت في الساعات الأولى من صباح أمس بلاغا من هيئة الهلال الأحمر بوقوع حادث مروري على طريق العقير، وعلى الفور وجهت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الأحساء جميع مستشفيات المحافظة برفع درجة الاستعداد، وتم إرسال فرقة من مركز إسعافي الجفر التابع لصحة الأحساء لمشاركة الجهات المعنية في إسعاف المصابين. ‬

مشيرا إلى أن الحادث نتجت عنه حالتا وفاة، الأولى في موقع الحادث، والثانية بعد نقلها إلى المستشفى، في حين تم تسجيل إصابتين من الدرجة الأولى، وحالة واحدة بإصابة متوسطة، و 4 إصابات بسيطة.

يذكر أن وزارة النقل ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية، استأنفت مؤخرا العمل في مشروع ازدواج طريق الهفوف - العقير، بعد صدور الموافقة من الوزارة، حيث سيتم ازدواج الطريق بطول (45) كم، وتعمل وزارة النقل جاهدة للانتهاء من المشروع في ظل المطالب بزيادة سرعة وتيرة العمل.