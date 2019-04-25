شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: دور حيوي للمرور والدوريات بالإختبارات والان نبدء بالتفاصيل
وأشار د.الشلعان إلى الدور الحيوي الذي يلعبه رجال المرور والدوريات الأمنية في الحد من الظواهر السلوكية السلبية والمخالفات المرورية الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال فترة الاختبارات خاصة التفحيط والمضايقات فضلا عن بعض التجمعات بالقرب من المدارس التي تعطل السير.
وأعرب عن أمله أن يكون للمعلمين والمعلمات إلى جانب أولياء الأمور دور بارز في رفع مستوى الوعي بين أوساط الطلبة من أجل سلامة الجميع، وصولا إلى حثهم للقيام بأدوار فاعلة في التقيد بالنظام والتعليمات والبعد عن ارتكاب المخالفات المرورية واتباع وسائل السلامة عبر التقيد بربط حزام الأمان، موجها الشكر والتقدير للقطاعات الحكومية والخاصة الذين يدعمون التعليم بتوجهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومتابعة حثيثة من قبل وزير التعليم د.حمد آل الشيخ.
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