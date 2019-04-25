شكرا لقرائتكم خبر عن «دواؤك في رمضان» حملة توعوية بمستشفى الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أقام مستشفى الملك فيصل العام أمس الأول حملة توعوية بعنوان «دواؤك في رمضان» برعاية مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بصحة الأحساء د. عمر بايمين وبحضور مدير المستشفى د. هشام الدوسري وبمتابعة وإشراف إدارة الرعاية الصيدلية. وتأتي هذه الفعالية بهدف توعية المراجعين بالأوقات المناسبة لأخذ الدواء في شهر رمضان وكيفية توزيع الجرعات العلاجية، والإجابة عن تساؤلات المرضى فيما يخص العلاج في الشهر المبارك، حيث غطت الحملة العديد من الأمراض المزمنة والشائعة ومنها: الربو، السكري، ارتفاع ضغط الدم، الصرع، اضطرابات الجهاز الهضمي والغدة الدرقية، بالإضافة إلى صيام الحامل، والعديد من النصائح حول تجنب جفاف الجسم والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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