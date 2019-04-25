شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "تواصل مجتمعي" لمنسوبي أمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن المركز يقوم بحملات ومبادرات توعوية وتثقيفية مستمرة طوال العام للمجتمع الخارجي لتفعيل أهداف الأمانة، وتتمثل مهمة مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالسعي لتقديم خدمات متميزة ذات طابع تنموي وتوجيه القدرات والإمكانات الفردية والجماعية والمجتمعية لتحقيق أهداف المجتمع وتخفيف المعاناة الإنسانية للموظف من خلال تنسيق العمل بينه وبين الإدارات والبلديات التي يعمل بها؛ للمساهمة في رفع روح التكافل المجتمعي من خلال توفير الدعم والاهتمام الإنساني بين منسوبي الأمانة للمساهمة في علاج المشاكل التي يعاني منها والتي سوف تنعكس على أدائه الوظيفي.
وأبان الصفيان أن المركز يهدف لتعزيز دور الفرد في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للموظف، كما يهدف لتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الفرد تجاه المجتمع والوطن، والوصول لمكامن الخلل لدى الموظف لعلاجها وخاصة من النواحي الاجتماعية، والمساهمة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الوعي في جميع المجالات من خلال المبادرات التي تتناسب وتنسجم مع أهداف المجتمع.
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