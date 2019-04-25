شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي القطيف» يوافق على إنشاء مقر للفحص الشامل والان نبدء بالتفاصيل

وافق المجلس المحلي بالقطيف على مقترح إنشاء مقر الفحص الشامل بالقطيف، وذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة أمس برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد الصفيان بمقر محافظة القطيف.

وأوضح سكرتير المجلس حسين سعيد الصيرفي، أن رئيس اللجنة الصحية بالمجلس حسين المعلم استعرض تفاصيل حاجة المحافظة لإنشاء مقر الفحص الشامل، موضحا الأهداف من إقامته وهي: رفع الطاقة التشغيلية والاستيعابية للمركز الحالي لمواكبة الكثافة السكانية بالمحافظة بما لا يقل عن 20 % زيادة سنويا، وإضافة خدمات وبرامج صحية كبرنامج فحص ما قبل الزواج وعيادة الدرن، وتحديث الأجهزة الطبية المخبرية مما سينعكس إيجابيا على رفع الجودة النوعية وتحسين الأداء، بالإضافة إلى الاستفادة من المساحات البيضاء بالمراكز الصحية الكبيرة بما يلبي البرامج الصحية المقدمة من قبل الوزارة والاستغناء عن المباني المستأجرة التي هي عبارة عن شقق سكنية، فضلا عن التصميم المقترح قابل للتعديل بما يتوافق مع الاشتراطات الإنشائية والفنية والبرامج الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة.

وأكد الصيرفي، أن المجلس أوصى بتشكيل فريق عمل من المجلس المحلي ومجلس أعمال القطيف وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة السياحة وهيئة الترفيه؛ للعمل على ترتيبات إقامة منتدى القطيف للتنمية الشاملة، وتدشين برنامج محافظة القطيف الاقتصادي 2030.