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2019-04-25 فيديو.. أب وأبناؤه یستقبلون ابنتھم الخریجة بالدفوف متابعات الخليج 365 - الرياض تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظھر لفتة جميلة من أب وأبنائه تجاه ابنته المتخرجة حديثًا؛ حيث استقبلوھا بالدفوف لحظة خروجھا من الجامعة. Advertisements وأظھر الفيديو أربعة شبان يقفون أمام باب الجامعة يدقون على الطبول فرحًا بتخرج شقيقتهم من الجامعة. ولم تصدق الفتاة نفسھا وھي تشاھد إخوتھا يحتفلون بھا لحظة خروجھا من جامعتھا، قبل أن يتقدم والدھا نحوھا ويحتضنھا ويقدم لھا ھدية بمناسبة تخرجھا.









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