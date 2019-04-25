- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحذير من هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بهذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير من هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بهذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.
وتتضمن الحالة الجوية في مكة المكرمة (ميسان- بني سعد- الطائف- عشيرة- مدركة- الشفا- الهدا)، وفي منطقة الباحة تشمل الحالة (بلجرشي- العقيق- المندق).
ونبهت الأرصاد، أهالي منطقة عسير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.
وتشمل الحالة كل من (أبها- خميس مشيط- الربوعة- ظهران الجنوب- النماص- تنومة- بللسمر- سبت العلاية- بيشة- تثليث).
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بهذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.