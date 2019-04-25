تحذير من هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بهذه المناطق

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

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وتتضمن الحالة الجوية في مكة المكرمة (ميسان- بني سعد- الطائف- عشيرة- مدركة- الشفا- الهدا)، وفي منطقة الباحة تشمل الحالة (بلجرشي- العقيق- المندق).

ونبهت الأرصاد، أهالي منطقة عسير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وتشمل الحالة كل من (أبها- خميس مشيط- الربوعة- ظهران الجنوب- النماص- تنومة- بللسمر- سبت العلاية- بيشة- تثليث).