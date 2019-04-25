حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية وطريقة إبلاغ المستفيد بالنتيجة

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حساب متابعات الخليج 365 يوضح آلية دراسة الأهلية وطريقة إبلاغ المستفيد بالنتيجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تم تقديم طلب الأهلية بعد تاريخ “10 إبريل” فإنه سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد بنتيجة استيفاء الشروط من عدمها عن طريق حسابه الشخصي.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالًا قال خلاله: “بعد التقديم بعد كم يوم تنزل الأهلية؟”.
ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة عبر “تويتر”، بقوله: “أهلًا بك، في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو، نسعد بخدمتك”.
يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أوضح في وقت سابق أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ17 التي تم إيداعها في العاشر من الشهر الجاري ما يعني أن النسبة الباقية وقدرها 56 % حصلت على أقل من مبلغ الاستحقاق الكامل.
وكشف حساب متابعات الخليج 365 أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب متابعات الخليج 365 بلغ في الدفعة الأخيرة، 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
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