شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع النائب الأول لوزير الدفاع الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-25 خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع النائب الأول لوزير الدفاع الباكستاني متابعات الخليج 365 - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع معالي النائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الاسلامية السيد إكرام الحق, وذلك على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه والجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع النائب الأول لوزير الدفاع الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.