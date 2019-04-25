وزير الشؤون الإسلامية يشيد بدور خالد الفيصل في خدمة المنطقة وأهلها

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، بدور أمير مكة خالد الفيصل في خدمة المنطقة وأهلها وزوارها، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الحائزين على جائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، كرم أمس الأربعاء، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي (الأربعاء)، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.

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وقال أمير منطقة مكة المكرمة في كلمة بالمناسبة: “في عامها العاشر كلمتي لجائزة التميز الشكر للعاملين والتهنئة للفائزين وكل عام وأنتم فائزين”.

فيما أوضح وكيل إمارة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام الفالح، عشر سنوات مضت منذ بداءة جائزة مكة للتميز، ولأن أرض مكة خصبة وغيمها هتان وإنسانها معطاء فها أنتم تشهدون الدورة العاشرة للجائزة بكل نجاح وتميز، لقد آمنتم يا سمو الأمير بأبناء وبنات المنطقة، وأكدتم أنه لن يبني الوطن مثل أبناء الوطن، ولذلك أراد سموكم أن تكون هناك جائزة تكافئ المنجز والمنجز، وها نحن اليوم نرى أن من حازوا على هذه الجائزة في أعوامها السابقة أصبحوا روادًا في أعمالهم ومجالاتهم.

مؤكدًا أن الإمارة قامت بمراجعة أهداف الخطة الشعرية، والتي تنتهي فعليًّا هذا العام وتبين أنها تحققت جميعها بنسبة متفاوتة، إلا أمرًا واحدًا لم نتأكد أنه تحقق أم لا، ودعوني أصارحكم به وهو رضاكم يا سمو الأمير عما أنجز؛ وذلك لأن سقف طموحكم ليس له حدود، فلم تكن أميرًا للمنطقة فحسب، ولو كان لما تحقق ما كان، تعلمنا منكم التميز في إنسان تهنئ وتشكر وتبارك وتشجع وتدعم وتساند، والمستحيل عند غيرك هو رؤيتك ورؤية غيرك هي واقعك اليوم، كما نبارك لجميع الفائزين أفراد ومؤسسات على حصولهم على جائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، والتي تميزت بصعوبة اختيار الفائز في كل فرع من فروع الجائزة.