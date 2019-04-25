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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في صعدة

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2019-04-25

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في صعدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في محور كتاف شرقي محافظة صعدة.

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وردت قوات الجيش الوطني تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها الميليشيا عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف، وعلى الفور باشرت في إسقاطها.

واستهدف الجيش الوطني في المنطقة ذاتها تحركات للعناصر الإيرانية وقتلت ثمانية منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران.





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