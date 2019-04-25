2019-04-25

حاصل على الابتدائية هل يحق له التسجيل في سند محمد بن سلمان ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساؤلات عديدة بشأن شرط المؤهل الدراسي للحصول على دعم سند محمد بن سلمان، ضمن مبادرة الزواج، للتيسير على المتزوجين حديثًا.

وشدد البرنامج على أن الاستحقاق يشمل الحاصلين على الثانوية العامة كحد أدنى، ما يعني أن الحاصلين على الابتدائية أو أقل من ذلك ليس لهم الحق في الاشتراك والتسجيل في البرنامج.

ولا يعني هذا أن الأمل انقطع أمام هؤلاء، بل إن الهدف من ذلك ليس استبعاد هؤلاء من الاستحقاق والحصول على فرصة التسجيل في البرنامج، ولكن لشحذ الهمم، ومساعدة هؤلاء في استكمال التعليم لتتاح لهم فرصة التسجيل البرنامج، بل ستتاح لهم مع استكمال الدراسة فرص أكثر من العمل والحصول على راتب أفضل.

طريقة التسجيل:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرات سند محمد بن سلمان من خلال الرابط التالي (هنا).

ومبادرة سند الزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

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– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف الدفعة الثانية:

في سياق متصل تساءل مستفيدو سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وبحسب ما ذكر سند محمد بن سلمان فالدفعة الثانية في مرحلة التحقق من صحة الحساب البنكي؛ ما يعني أن الإيداع سوف يتم فور الانتهاء من التحقق.

تفاصيل الدفعة الأولى:

وأودع سند محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى، بما يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج التي تُعَدُّ إحدى مبادرات البرنامج المُوجَّهة لمساندة حديثي الزواج.

وجاء الإيداع بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.