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برنامج وافي يتوعد ناشري المقاطع والأخبار المضللة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر برنامج وافي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من تداول الأخبار أو المقاطع غير الصحيحة حول مشاريعه.
ودعا برنامج وافي الجميع لأخذ المعلومات من مصدرها الصحيح، كما يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ناشري تلك المقاطع.
يذكر أن برنامج وافي، أو برنامج البيع أو التأجير على الخارطة، هو الجهة المخولة نظامًا بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.
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