شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يمنح نزار مدني وشاح الملك عبد العزيز ويشيد بجهوده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض أمس (الأربعاء) الدكتور مدني بمناسبة انتهاء فترة خدمته، حيث نوه بما بذله من جهود طوال خدمته، مؤكداً أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.

بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.