شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تطوير «جزيرة جسر الميناء» تشجيعا للرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أميرمنطقة مكة المكرمة الأميرخالد الفيصل، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت جسر ميناء جدة الإسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لشركة البيك (للأنظمة الغذائية ومؤسسة أبوغزالة الخيرية) المنفذة للمشروع، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.

وبحسب العرض فإن المشروع الذي ينفذ على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع، يحوي 3 ملاعب رياضية لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وواحد لكرة الطائرة، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة، كما يضم مضمارين للمشي، وقد روعيت في المشروع وسائل السلامة، إذ تم وضع حواجز للحماية، كما خصّص المشروع مساراً للمكفوفين (وأجهزة رياضية مجهزة) لأصحاب الهمم، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم.