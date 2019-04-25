شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو)

وصل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو، وعقد لقاءات عدة.

وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء اندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.