شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيوخ» الباكستاني: دور محوري للسعودية في نزع فتيل الأزمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي بالقصر الرئاسي في إسلام آباد أمس (الأربعاء) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجمهورية.

وفي بداية الاستقبال قدم الرئيس الدكتور عارف علوي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على حسن استقباله له أثناء زيارته للسعودية، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله عامة والحجاج الباكستانيين خاصة.

ونوه بالتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بخطى التطوير التي دخلتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

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من جانبه، نوه رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد سنجراني بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة للإسهام في نزع فتيل الأزمات في العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات المشتركة التي عقدها رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني أمس (الأربعاء) مع رئيس مجلس الشورى. وأشار سنجراني إلى أن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى باكستان شكلت دفعا مهما في العلاقات بين البلدين.

من جانبه، عبر آل الشيخ عن سعادته بالزيارة، والتقائه بأعضاء مجلس الشيوخ، وأكد أن العلاقات السعودية الباكستانية قد عُززت وتطورت أخيرا، حيث شملت العديد من المجالات، منها السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إذ تربط البلدين علاقات وثيقة تجسد الأخوة الإسلامية، للوقوف صفا واحدا أمام التحديات.

من جانب آخر، أقام زعيم المعارضة بمجلس الشيوخ الباكستاني راجه محمد ظفر الحق مأدبة غداء على شرف الدكتور عبدالله آل الشيخ، وأشار إلى أن المسلمين في كافة بقاع الأرض يقدرون ما تقدمه المملكة للأمة الإسلامية.