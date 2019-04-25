شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات تكشف مستودع أدوية في «بدروم» بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

كشفت 5 جهات حكومية بالطائف جملة من التجاوزات والمخالفات في مستودع مستشفى خاص كبير، منها وجود أدوية ولوازم طبية منتهية الصلاحية، وتشغيل عاملين دون تراخيص. وعلمت "الخليج 365" أن فرع وزارة التجارة تلقى بلاغا عن موقع مفتوح بداخله أغراض صيدلية ومحاليل وحليب أطفال، وعند مباشرة البلاغ بواسطة ٥ جهات (الشرطة، والأمانة، والتجارة، والدفاع المدني، والصحة) تبين أن الموقع الذي يقع في دور أرضي مستودع للأدوية واللوازم الطبية، فضلا عن مستودع آخر في بدروم أسفل المستودع الأول. وباشرت الجهات الخمس الموقع واتضح أنه يتبع مستشفى خاصا ويفتقر للاشتراطات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة وكاميرات المراقبة وأعدت اللجنة محضرا بكافة المخالفات وتحرير تعهد على الإدارة المسؤولة عن الموقع بعدم التصرف في الأدوية والمستلزمات منتهية الصلاحية حتى أخذ الإذن من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه بناء على بلاغ لفرقة تتبع لوزارة التجارة تم رصد أحد المستودعات المخصصة لتخزين أدوية طبية، ووقفت لجنة من إدارة الالتزام بصحة الطائف وحصرت الأدوية والملاحظات، وتم إغلاق المستودع بعد التحفظ على كامل محتوياته، وأعد محضر مشترك مع فريق التجارة وجار اتخاذ الإجراء النظامي.