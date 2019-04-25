شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات «تعليم المهد» بلا شعار واتهام موظفين بقيادتها خارج الدوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

تعرضت 3 سيارات تتبع إدارة تعليم محافظة المهد في وقت سابق لحوادث في أوقات متفرقة خارج أوقات الدوام الرسمي، أولها كانت بقيادة مدير التعليم على طريق قريضة الزراعي الرابط بين المدينة المنورة ومحافظة المهد بعد منتصف ليل أحد أيام إجازة نهاية الأسبوع، والثانية تعرضت إلى انقلاب بمجرى سيل بأحد الطرق ويقودها مدير الحركة، أما الثالثة فاصطدمت بشاحنة أثناء قيادة أحد الموظفين لها.

ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن الحوادث التي تعرضت لها السيارات الثلاث وقعت كلها في إجازة نهاية الأسبوع ولم تكن في مهمات رسمية وسجلت بعض حالاتها بـ«التالفة». وتابعت المصادر أن تعليم المهد لم يتخذ أي إجراءات ضد المتسببين في الحوادث ولم يتم تحميل قائدي السيارات إصلاحها، ما يعد مخالفة للأنظمة، خصوصا أن النظام يشترط على الموظف الذي يتسلم سيارة لإنهاء مهمة رسمية أن يعيدها بعد انتهاء المهمة فوراً، وهو الشرط الذي لم تلتزم به التعليم.

ومن المخالفات التي وقعت فيها إدارة تعليم المهد، طبقا للمصدر، أن السيارات الرسمية لا تحمل شعار التعليم، ما يسهل استخدامها في الأغراض الشخصية.

في المقابل أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم المهد عايض الوسمي لـ«الخليج 365» أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في تلك الحوادث وفق التعليمات والأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.