معايير استحقاق التكييف منخفض التكاليف في حساب المواطن

أكد حساب المواطن أن حملة شراء التكييف لمستفيدي البرنامج بأسعار مخفضة تهدف إلى مساعدتهم في توفير استهلاك الوقود وفي نفس الوقت توفير أجهزة بأسعار مناسبة. وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردا على سؤال أحد المستفيدين إن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات الكفاءة العالية بأسعار مخفضة. واشتكى بعض المواطنين من عدم وجود سوى طراز واحد تابع لشركة LG ضمن الأجهزة المعروضة صيفا وشتاء فيما أكد حساب المواطن أنه يمكن التأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال زيارة الرابط التالي (هنا) أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322.

ويسعى حساب المواطن إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من خلال مبادرات للترشيد. ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود. يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل. كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.