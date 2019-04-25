“الصحة”: التطعيم يعني حياة أفضل ومستقبل آمن للأجيال القادمة

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احتفت وزارة الصحة بالأسبوع العالمي للتحصينات؛ الذي يحتفل به العالم في الأسبوع الأخير من شهر إبريل سنويًّا، وذلك بهدف تشجيع التحصينات لحماية الناس من الأمراض.

وأوضحت الوزارة في رسائلها التوعوية، أن التطعيم يعني حياة أفضل ومستقبلا آمنا للأطفال والأجيال القادمة.

وبينت الوزارة أن التحصينات مهمةٌ للحفاظ على صحة الشخص وحمايته من الأمراض التي يمكن الوقاية منها..؛ ولحماية الشخص من مضاعفات الأمراض، والحفاظ على صحة المجتمع وتقليل الأمراض المنتشرة فيه.

