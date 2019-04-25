أمير نجران بالنيابة: يجب تكثيف تغطية انتصارات جنود الوطن

أكد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، أهميّة تكثيف تغطية وسائل الإعلام للبطولات والانتصارات التي يحققها جنود الوطن المرابطون على الحد الجنوبي؛ دفاعًا عن بلاد الحرمين الشريفين وحفاظًا على مقدساته ومقدراته الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الدور المناط بالوسائل الإعلامية والقائمين عليها في نقل الحقائق خبرًا وصورة من مصدرها الرسمي، والمسؤولية الوطنية التي يتحملونها للعمل لتصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تهدف للإساءة للوطن والنيل من مقدراته ولحمته الوطنية.

وثمن أمير منطقة نجران بالنيابة، حرص أبناء الوطن وتلاحمهم مع القيادة لإبراز النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بمختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، مُشيدًا بما تتمتع به المنطقة من تطور ونماء بمختلف الأصعدة، وما تحتويه من مقومات سياحية واقتصادية وتراثية مميزة.

وأوضح أعضاء الوفد، أن زيارة الحد الجنوبي كشفت لهم منظومة عسكرية شاملة بإمكاناتها وقدراتها ما يعني احترافية وجاهزية جميع القوات العسكرية، مُثمنين حرص أمير نجران بالنيابة على زيارة وسائل الإعلام في مواقع الشرف والبطولة.

وأعرب وفد الصحفيين، عن شكرهم للأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على التسهيلات التي قدمتها إمارة المنطقة وحرس الحدود والأمانة وهيئة السياحة بتوجيهات مباشرة منه.

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وخلال الجولة التي رافق فيها الوفد مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران العميد صالح بن عبدالله القحطاني من الخطوط الأمامية للحد الجنوبي، تم إجراء عملية افتراضية لمحاولة تسلل مهربين من الجانب اليمني إلى الحدود السعودية، وكيفية التصدي لهم ورصدهم عبر الوسائل الرقابية؛ مما يؤكد يقظة رجال حرس الحدود.

وكان رجال حرس الحدود في الخطوط الأمامية، بكامل جاهزيتهم للتصدي لأي محاولة يائسة من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية من خلال المراقبة الدقيقة لخط الحدود على مدار الساعة.

وأكد العميد القحطاني، أن المرابطين يسطرون يومًا بعد يوم أروع الملاحم البطولية في ردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من خط الحدود.

وواصل الوفد جولته للقوات العسكرية المرابطة والتي يأتي في مقدمتها الحرس الوطني؛ حيث قام الوفد بزيارة الفوج الثامن والثلاثين، وكان في استقبالهم أمير الفوج راكان بن سعود الايداء، الذي أكد جاهزية رجال الحرس الوطني موطن الرجال في الذود عن الوطن وحماية أراضيه من خلال التمركز في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

كما قام الوفد بزيارة للفوج التاسع والثلاثين، والتقى ضباط وأفراد الفوج الذين رحبوا بزيارة الوفد بمنطقة نجران.