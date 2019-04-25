السعودية اليوم / اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع بوزير الشؤون الدينية التونسي // للصحف //



تونس 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

اجتمعت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى مع معالي وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم ، وذلك لبحث متطلبات تنفيذ مبادرة طريق مكة في المطار المحدد من الجانب التونسي وترتيبات تنفيذ إجراءات السفر المزدوجة لحجاج جمهورية تونس وإمكانية تحقيقها قبل مواعيد سفرهم إلى المملكة لحج هذا العام .

وأكدت اللجنة الإشرافية خلال الاجتماع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تذليل أي عقبات تعترض تطبيق المبادرة على حجاج بيت الله الحرام ، ومتابعة سمو وزير الداخلية لنتائج اللقاءات التي يتم عقدها مع مسؤولي الدول التي تقدمت بطلب تطبيق المبادرة في مطاراتها خلال هذا العام .

حضر الاجتماع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالتنسيق والمتابعة ألفة الضحاك ، وممثل رئاسة الحكومة الطاهر سعادة ، والمدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات معز بوجميل ، وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية والجمارك وأعضاء اللجنة الوطنيّة التونسية للحج .

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي في تصريح لوكالة الأنباء

// للصحف // // انتهى //

23:43ت م

0309



تونس 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واساجتمعت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى مع معالي وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم ، وذلك لبحث متطلبات تنفيذ مبادرة طريق مكة في المطار المحدد من الجانب التونسي وترتيبات تنفيذ إجراءات السفر المزدوجة لحجاج جمهورية تونس وإمكانية تحقيقها قبل مواعيد سفرهم إلى المملكة لحج هذا العام .وأكدت اللجنة الإشرافية خلال الاجتماع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تذليل أي عقبات تعترض تطبيق المبادرة على حجاج بيت الله الحرام ، ومتابعة سمو وزير الداخلية لنتائج اللقاءات التي يتم عقدها مع مسؤولي الدول التي تقدمت بطلب تطبيق المبادرة في مطاراتها خلال هذا العام .حضر الاجتماع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالتنسيق والمتابعة ألفة الضحاك ، وممثل رئاسة الحكومة الطاهر سعادة ، والمدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات معز بوجميل ، وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية والجمارك وأعضاء اللجنة الوطنيّة التونسية للحج .وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاجتماع أن المبادرة تشكل جزءاً من خطة طموحة تسعى حكومة المملكة من خلالها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، مبرزاً الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات العاملة في الحج وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ حتى يؤدي ضيوف الرحمن فريضتهم بكل يسر وسهولة وفي أمن وأمان وطمأنينة .// للصحف // // انتهى //23:43ت م0309

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع بوزير الشؤون الدينية التونسي // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.