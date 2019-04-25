شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن في موسكو.. الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع السنغافوري ونائب وزير الدفاع الباكستاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:31 صباحًا, 25 أبريل 2019 م المناطق- الرياض التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع , معالي وزير الدفاع السنغافوري الدكتور نيغ إينغ هين، وذلك على هامش مشاركة سموه بمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً المتعلقة بالجانب العسكري.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع معالي النائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الاسلامية السيد إكرام الحق, وذلك على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه والجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | في موسكو.. الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع السنغافوري ونائب وزير الدفاع الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.