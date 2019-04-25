شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع الروسي يبحثان التعاون الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص على الشراكات الاستراتيجية في مجال التعاون الدفاعي والأمني وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.
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