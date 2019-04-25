الان تتابع “الأرصاد” تحذر: أمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة، قبل قليل، تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقتي مكة المكرمة وتتضمن (ميسان -بني سعد – الطائف- عشيرة – مدركة- الشفا- الهدا)، وفي منطقة الباحة وتشمل (بلجرشي- العقيق- المندق). وفي عسير توقعت “الأرصاد” هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتتضمن المنطقة (أبها- خميس مشيط- الربوعة- ظهران الجنوب- النماص- تنومة – بللسمر- سبت العلاية- بيشة- تثليث).

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