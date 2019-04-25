، بالصور.. الشثري في البحرين للمشاركة بملتقى "الدور الاجتماعي للخطيب والداعية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيلقي محاضرات تتناول دور الخطباء والدعاة في معالجة المشكلات النفسية

وصل المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إلى مملكة البحرين، اليوم، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار المنامة الدولي، القنصل السعودي لدى البحرين فيصل بن عبدالله الحسون، ورئيس مجلس الأوقاف السنية بمملكة البحرين الدكتور راشد بن محمد الهاجري، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يشارك "الشثري" في الملتقى العلمي الثالث للخطباء والدعاة، الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية ممثلةً بإدارة الأوقاف السنية، تحت عنوان: (الدور الاجتماعي للخطيب والداعية)، وتبدأ فعالياته يوم غدٍ العشرين حتى الثالث والعشرين من شهر شعبان، في مركز عيسى الثقافي بالعاصمة البحرينية المنامة.

وسيلقي "الشثري"- خلال الملتقى - عدداً من المحاضرات تتناول: دور الخطباء والدعاة في معالجة المشكلات النفسية، وتعزيز الترابط الأسري، وتعزيز العلاقة الزوجية في المجتمع، وترشيد الطلاق وبيان آثاره، وكيف يتناول الدعاة قضية المرأة والشباب، ودور الخطيب والداعية في نشر ثقافة احترام الأنظمة والقوانين.

من جهة أخرى، يلتقي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري - خلال الزيارة - نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين ظافر بن إبراهيم عسيري بمقر السفارة، كما يلتقي الشيخ الشثري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما سيزور عدداً من وجهاء المجتمع البحريني، وسيلقي خطبة الجمعة بمركز أحمد الفاتح الإسلامي.

الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار البرامج التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، امتداداً للتعاون المشترك بين الجانبين لخدمة العمل الإسلامي، وإبراز دور الخطباء والدعاة، وتأهيلهم لتوعية الناس وإرشادهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

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