، الهلال يبدأ تحضيراته لمواجهة التعاون .. وعطيف جاهز ،

محمد بن مسعود - الدمام - استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته، بعد تغلبه على نظيره الاستقلال الإيراني مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2019م، حيث تنوع المران ما بين تدريبات استرجاعية وحصة تدريبية فنية بمتابعة من نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد الراشد.

تخلل مران الفريق مساء أمس تدريبات فنية، ومناورة على ثلث مساحة الملعب، وشهدت المناورة مشاركة ثنائي فريق الهلال ب "محمد الدوسري ووليد الأحمد" .

وأنهى لاعب خط الوسط عبدالله عطيف برنامجه اللياقي، وأبدى جاهزية للمشاركة في كامل تدريبات الفريق الجماعية فيما أجرى الإسباني جوناثان سوريانو مرانًا تنوع ما بين الجري حول الملعب، وأداء تدريبات لياقية.

وأدى الثلاثي سلمان الفرج، عمر عبدالرحمن وأندري كاربلو مرانًا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة ضمن برامجهم التأهيلية، وواصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم أثناء تحضيرات الفريق للقاء الاستقلال الإيراني.

ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بمران مغلق يُقام مساء اليوم الخميس؛ في مقر النادي.