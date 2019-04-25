، "الحربي": حالة مطرية تواعد 6 مناطق بينها الرياض.. وتبدأ مساء الخميس ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنها ناتجة من تقدُّم موجات علوية باردة يقابلها تقدُّم مداري رطب

توقَّع "علي الحربي"، خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حالة مطرية جديدة على أجزاء واسعة من السعودية، تشمل مناطق (المدينة ومكة وتبوك وحائل والقصيم) وأجزاء من منطقة الرياض، وتبدأ من مساء اليوم الخميس.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"الخليج 365": يُتوقَّع - بمشيئة الله - حالة عدم استقرار جوي على أجزاء واسعة من السعودية، تشمل مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، حائل والقصيم)، وأجزاء من منطقة الرياض، خاصة الشمالية منها والغربية.

وأرجع "الحربي" تلك الحالة إلى أنها ناتجة من تقدم موجات علوية باردة، يقابلها تقدُّم مداري رطب عبر تيارات جنوبية مشبعة ببخار الماء. ويتسبب هذا الالتقاء في عدم استقرار جوي، ونشوء سُحب رعدية ممطرة، ابتداء من مساء اليوم الخميس على المرتفعات الجبلية في مكة والمدينة.

وقال: يزداد نشاط السُّحب الرعدية والتكونات الممطرة مع يوم الجمعة على منطقتَي مكة والمدينة، وأجزاء من سواحلهما، وتبدأ في التوسع مع مساء الجمعة نحو المناطق الداخلية شرق مرتفعات مكة والمدينة، وتشمل (تبوك، وحائل، وشمال القصيم).

وأضاف: مع يوم السبت القادم يزداد نشاط السُّحب الممطرة، وزيادة في رقعة التأثر بالسحب الرعدية؛ لتشمل الشمالية مع زيادة الفاعلية الجوية على حائل وشمال القصيم وشرق منطقة مكة المكرمة وصولاً إلى غرب منطقة الرياض.