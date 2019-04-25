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ناشدت أسرة سعودية بمدينة جدة البحث عن ابنها الذي فقدته منذ نحو يومين بعد مغادرته منزلهم بحي الحمدانية عقب خروجه بعد صلاة العشاء مستقلاً مركبة من طراز جيب لاندكروزر دون معرفة وجهته التي سلكها.
وقال أحد أقارب المفقود لـ"الخليج 365"، إن قريبه محمد سعد العتيبي غادر منزل أسرته يوم الاثنين الماضي بعد صلاة العشاء عندما استقل مركبة من طراز جيب تويوتا تحمل اللوحة رقم (ل ب ن ٨) دون أن يبلغهم بوجهته الذي يريد الذهاب إليها، حيث قاموا عند الشعور باختفائه وعقب فقدان التواصل معه على هاتفه الذي كان مغلقاً، بإبلاغ الجهات المعنية التي تكثف حالياً عمليات البحث عنه.
وأضاف قريب المفقود: نناشد قراء صحيفة "الخليج 365" بمساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مشيراً إلى رصدهم مكافأة مالية لمن يعثر عليه، مهيباً بالتواصل معهم على الرقمين التاليين في حال معرفة أي معلومة قد تدل على مكانه:
0555778921
0559933088
البحث عن شاب فقده ذووه منذ يومين بـ"حمدانية جدة"ياسر العتيبي الخليج 365 2019-04-25
ناشدت أسرة سعودية بمدينة جدة البحث عن ابنها الذي فقدته منذ نحو يومين بعد مغادرته منزلهم بحي الحمدانية عقب خروجه بعد صلاة العشاء مستقلاً مركبة من طراز جيب لاندكروزر دون معرفة وجهته التي سلكها.
وقال أحد أقارب المفقود لـ"الخليج 365"، إن قريبه محمد سعد العتيبي غادر منزل أسرته يوم الاثنين الماضي بعد صلاة العشاء عندما استقل مركبة من طراز جيب تويوتا تحمل اللوحة رقم (ل ب ن ٨) دون أن يبلغهم بوجهته الذي يريد الذهاب إليها، حيث قاموا عند الشعور باختفائه وعقب فقدان التواصل معه على هاتفه الذي كان مغلقاً، بإبلاغ الجهات المعنية التي تكثف حالياً عمليات البحث عنه.
وأضاف قريب المفقود: نناشد قراء صحيفة "الخليج 365" بمساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مشيراً إلى رصدهم مكافأة مالية لمن يعثر عليه، مهيباً بالتواصل معهم على الرقمين التاليين في حال معرفة أي معلومة قد تدل على مكانه:
0555778921
0559933088
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
12:11 AM
أسرته رصدت مكافأة مالية لمن يعثر عليه
ناشدت أسرة سعودية بمدينة جدة البحث عن ابنها الذي فقدته منذ نحو يومين بعد مغادرته منزلهم بحي الحمدانية عقب خروجه بعد صلاة العشاء مستقلاً مركبة من طراز جيب لاندكروزر دون معرفة وجهته التي سلكها.
وقال أحد أقارب المفقود لـ"الخليج 365"، إن قريبه محمد سعد العتيبي غادر منزل أسرته يوم الاثنين الماضي بعد صلاة العشاء عندما استقل مركبة من طراز جيب تويوتا تحمل اللوحة رقم (ل ب ن ٨) دون أن يبلغهم بوجهته الذي يريد الذهاب إليها، حيث قاموا عند الشعور باختفائه وعقب فقدان التواصل معه على هاتفه الذي كان مغلقاً، بإبلاغ الجهات المعنية التي تكثف حالياً عمليات البحث عنه.
وأضاف قريب المفقود: نناشد قراء صحيفة "الخليج 365" بمساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مشيراً إلى رصدهم مكافأة مالية لمن يعثر عليه، مهيباً بالتواصل معهم على الرقمين التاليين في حال معرفة أي معلومة قد تدل على مكانه:
0555778921
0559933088
، البحث عن شاب فقده ذووه منذ يومين بـ"حمدانية جدة" ،
المصدر : الخليج 365
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