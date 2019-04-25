، مدير جامعة الملك سعود يرعى حفل تخريج طلبة كليات الفارابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، حفل تخريج طلبة كليات الفارابي للعام 1439-1440 هـ، وذلك بقاعة حمد الجاسر بجامعة الملك سعود.

وشهد الحفل مسيرة الطلاب والطالبات، وألقى عميد كليات الفارابي الدكتور ثاقب الشعلان كلمة ثمّن فيها رعاية أمير الرياض والدعم غير المحدود الذي يجده العلم والمعرفة من القيادة الرشيدة في المملكة، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات الخريجين في مسيرتهم العلمية والعملية.

وأعرب الطلاب الخريجون في كلمتهم عن سعادتهم البالغة بذلك اليوم السعيد على الجميع من أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وأولياء الأمور، مستشرفين مرحلتهم المقبلة والمهمة في بناء الوطن الغالي.

واشتمل الحفل على فيلم وثائقي عن الكليات، كما التقطت الصور التذكارية، وجرى تكريم المتفوقين والداعمين.

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