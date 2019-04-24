شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللحظات الأخيرة في حياة شهيدى المملكة بسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

مقطع فيديو يحبس الأنفاس، أذاعته إحدى القنوات السريلانكية، يبين اللحظات الأخير للشهيدين السعوديين، أحمد جعفري، وهاني عثمان، اللذين استشهدا، خلال التفجيرات المؤسفة في سريلانكا.

وساق القدر الشهيدين إلى أحد المطاعم، قبل وقوع التفجير بلحظات، وفق الفيديو، الذى أظهر الشهيد «أحمد» وهو يرتدي قميصًا «أصفر»، أما «هاني» كان يرتدي قميصًا «أسود»، وأظهر الفيديو رجلاً يحمل على ظهره حقيبة، كان يقف إلى جوارهما، وأكدت القناة أن الرجل هو الإرهابي مرتكب التفجير.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، نعت المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا.

وأعلن مركز الاتصال التابع للخطوط في بيان، وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة، مشيرا إلى أن أحمد جعفري، أمضى خمسة وعشرين عاماً في الشركة، وكان مثالاً للتفاني والإخلاص، فيما التحق هاني عثمان بالشركة، قبل عامين.